Daniela Büchner & Ennesto: Gefühls-Chaos! Sind sie wieder ein Paar?

Als die beiden Reality-TV-Stars im letzten November kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe machten, wirkte die Mallorca-Auswanderin wie ausgewechselt. Danni färbte sich die Haare braun, schminkte sich stark, trug plötzlich sexy Klamotten und strahlte verliebt. Ennesto tat der Witwe auf den ersten Blick sichtlich gut. Doch das neue Glück bröckelte schnell. Schon im Januar kamen Trennungsgerüchte auf, denen die beiden jedoch widersprachen. Trotzdem: Er gab sich kalt und abweisend, plante keine gemeinsame Zukunft. Um wenig später mit der Fünffach-Mama wieder händchenhaltend am Strand von Palma spazieren zu gehen. Liebes-Chaos am laufenden Band. Nun ist erst mal Schluss – sagt Ennesto. Danni postete gleichzeitig auf Instagram: "Am Ende wird alles gut." Mal abwarten ...