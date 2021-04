Daniela Büchner & Ennesto Monté: Überraschendes Liebes-Update

Liebes-Talk mit Olli Pocher

Während eines Live-Videos auf Instagram schaltet Oliver Pocher nicht nur DJ Ötzi, sondern auch Daniela Büchner dazu. Natürlich fragt der Komiker sofort nach der aktuellen Lage zwischen Danni und Ennesto. "Wie sieht es aus? On? Off? Seid ihr wieder zusammen oder nicht?", platzt es aus dem 43-Jährigen heraus. "Also, ich kann dir sagen, ich stehe gerade vor meinem Haus auf Mallorca. Die Hunde bellen und mir geht es gut. So viel kann ich dir sagen", antwortet Daniela.

Genaue Details will sie zum jetzigen Zeitpunkt also noch nicht verraten. Vielleicht wollen die beiden es derzeit auch einfach langsam angehen und noch nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen. Sollten sie wieder ein Paar werden, dürfte es allerdings nicht lange dauern, bis die Fans davon erfahren...

