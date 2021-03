Daniela Büchner: Liebes-Comeback? Jetzt spricht Ennesto Monté

Ennesto ist begeistert

In ihrer Instagram-Story geht Daniela einen Schritt auf Ennesto zu. "Also, falls du das siehst: Ich vermisse dich und ja, ich liebe dich", gesteht sie. Und jetzt reagiert ihr Verflossener sogar auf das Friedensangebot! "Ich finde es sehr stark, so eine Aussage öffentlich zu machen. Das können nur Menschen, die wirklich lieben. Sie hat sich dabei von ihrer besten Seite gezeigt und ich muss sagen, ich war schon beeindruckt", so Ennesto. "So habe ich sie kennengelernt und mich damals in sie verliebt. Also, ein großes Kompliment dafür."

Ob Daniela und Ennesto wieder ein Paar werden, steht bisher noch in den Sternen. Klar ist jedoch, dass die beiden immer noch Gefühle füreinander haben. Jetzt müssen sie nur noch über ihren eigenen Schatten springen...