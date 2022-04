Daniela Büchner: Ungeheuerliche Vorwürfe! Jetzt geht es ihr an den Kragen

Daniela platzt der Kragen

Derzeit sorgt ein Video von Daniela für Aufsehen, das sie bei einem Spaziergang zeigt. Darin verrät sie ihren Followern, dass ihr das Frühstück vergangen sei, nachdem sie gewissen Menschen über den Weg gelaufen ist. Viele Fans haben diesen Kommentar als Bodyshaming-Attacke aufgefasst.

Das will Danni so aber nicht auf sich sitzenlassen. "Was stimmt denn schon wieder mit einigen Menschen nicht? Das, was ich heute Morgen gesagt habe, als ich gesagt habe, ich habe Menschen gesehen, da vergeht mir das Frühstück... Das liegt nicht daran, dass die so eine Figur haben oder, dass die so aussehen. Das liegt daran, dass diese Menschen, die ich gesehen habe, einen miesen Charakter haben", stellt sie empört klar. "Ich bin die Letzte, die irgendwie Bodyshaming machen würde. Also hört mal auf, mir so einen Quatsch zu schreiben. So ein Bullshit. Das regt mich auf. Ich habe nicht gesagt, mir ist übel, weil ich irgendeine Figur gesehen habe. Leute, ehrlich. Da muss ich mich aufregen. Es gibt tatsächlich Leute, die auf jedes Wort achten."

Und weiter: "Ich versuche ja mittlerweile, echt cool zu bleiben und viele Nachrichten oder gewisse Dinge nicht nah an mich heranzulassen, aber ich hasse Ungerechtigkeit und ich habe nicht Bodyshaming gesagt oder gemacht!"

Auweia...