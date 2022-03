Daniela Büchner: Jetzt ist ihr großer Traum endgültig geplatzt

Auch wenn die Trennung zwischen Daniela und Sohel gerade mal ein paar Wochen zurückliegt, hat der 34-Jährige Muskelprotz scheinbar schnell Ablenkung gefunden. Für Daniela Büchner ein harter Schlag! So postet Sohel nun ein Kussfoto von sich und seiner neuen Flamme zu dem er kommentiert: "Und plötzlich warst du da und ich weiß wieder, was Liebe ist:" Autsch! Was Daniela Büchner wohl von den jüngsten Entwicklungen hält? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Danni den Glauben an die Liebe dennoch nicht aufgibt!