Daniela Büchner: Wahnsinn - So krass hat sie abgenommen!

Was für eine Verwandlung. Im "Sommerhaus der " präsentierte sich Daniela Büchner noch mit einem kleinen Bäuchlein. Jetzt hat sie offenbar ganz schön abgenommen. Die neue Figur der Blondine begeistert aktuell jedenfalls die Fans!

Daniela Büchner: Schockierendes Alkohol-Drama

Daniela Büchner zeigt sich super schlank!

Auf dem neusten Bild bei zeigt sich Daniela Büchner super schlank im weißen T Shirt und sexy Hotpants. Der Bauch wirkt flach, die Beine definiert und auch das Gesicht wirkt um einiges schlanker. Das entgeht natürlich auch nicht den Fans!

"Super abgenommen, Danni", "Sieht klasse aus und schlank geworden, lag wohl am Stress" oder "Du bist schön sclank geworden... sieht echt richtig gut aus", kommentieren die Follower bei Instagram.

Daniela Büchner zeigt was sie hat

So schlank wie sich Daniela Büchner übrigens bei Instagram zeigt, so freizügig präsentiert sie sich im "Sommerhaus der Stars". In der neuen Folge (30. Juli, 20.15 Uhr bei ) zeigt sie sogar ihre nackte Brust. Doch das heimst ihr ziemlich viel Ärger ein. Die Zuschauer finden nämlich ihr Verhalten einfach nur peinlich und finden, eine Fünffach-Mama sollte sich so nicht verhalten...