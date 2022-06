Daniela Büchner: Zoff vor laufender Kamera

Daniela Büchner will ihren Fans einfach zeigen, was los ist, wenn ihre beiden Kinder Volkan und Joelina gemeinsam frei haben. Die beiden zoffen sich, wie es eben nur Geschwister können. Es geht um einen Parkplatz, der für die explosive Stimmung sorgt.

"Mein Parkplatz, ich stand da zuerst und wenn du dich mir in den Weg stellst, ist es nicht mein Problem", meckert Dannis Sohn. "Wenn ich mich in den Weg stelle, kommt da keiner mehr raus." Und Joelina kontert: "Ich parke seit einem Jahr da, es ist mein Parkplatz! [...] Ich kaufe heute ein Reservierschild"

Da kann sich Danni nur mit der Hand an den Kopf fassen. "Beide haben Dienstags immer frei. Schaut euch an, was hier los ist", kommentiert sie den Streit. Doch sie kann sich ein Grinsen nicht unterdrücken. Denn sie weiß, am Ende vertragen sie sich ohnehin wieder. Sind eben Geschwister: Sie zoffen und sie lieben sich...

Daniela Büchner hat insgesamt fünf Kinder. Im VIDEO stellen wir sie alle vor: