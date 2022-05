Daniela Büchner: So stellt sie nun ihren Sohn Diego bloß

Dass seine Mutter Danni sich nicht einmal die Mühe macht, sich anzuziehen, um ihre Kinder in die Schule zu fahren, ist Sohn Diego wohl ganz schön peinlich. In der Instagram Story des "Goodbye Deutschland"-Stars lässt der Kleine nun verlauten, wie unangenehm es für ihn ist, dass Daniela Büchner ihn im Schlafanzug in der Vorschule abliefert. Warum, ihm das so peinlich ist, lässt er seine Mutter dann auch direkt wissen: