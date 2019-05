Daniela Büchner: Zuckersüße Baby-News!

Es wird nicht ruhig bei ! Wie nun bekannt wurde, hat die Auswanderin gleich doppelten Grund zur Freude! Neben der Wiedereröffnung ihrer "Faneteria" kann sich Danni ebenfalls auf zuckersüßen Nachwuchs freuen...

Daniela Büchner im Baby-Glück

Nach dem Tod von Dannis Ehemann, , holte sich die Power-Frau das Pärchen Tamara und Marco Gülpen mit ins Fan-Cafe-Boot, die ihr bei ihrem Herzensprojekt tatkräftig unter die Arme greifen sollen. Doch nun die Überraschung! Wie eindeutig zu sehen ist, ist Tamara hochschwanger und kann sich mit ihrem Marco auf Familienzuwachs freuen. Auch für Danni ein absoluter Grund zur Freude, schließlich ist die Witwe von Jens Büchner dafür bekannt, dass sie ein absoluter Kinder-Fan ist. Und wie soll der kleine Spross heißen?

Tamara plaudert über den Namen

Wie Auswanderin Tamara verrät, sind sie und ihr Mann Marco sich noch nicht einig, wie ihr kleiner Sohn heißen soll. So erklärt sie gegenüber "Bunte": "Meine Favoriten sind so spanische Namen wie Alessandro oder Leandro, der Marco mag eher so typisch deutsche wie Ben oder Julian. Also wir sind da ganz weit voneinander entfernt." Ihr Baby soll im September das Licht der Welt erblicken. Wir freuen uns schon jetzt auf die ersten Bilder!