Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Nun zerren sie Tochter Sophia ins Rampenlicht

Gerade warb Danis Gatte gemeinsam mit Sophia im Netz für die Online-Lernhilfe "Sofatutor". "Hallo ihr Lieben, wir lernen gerade mit 'Sofatutor'. Das ist eine geniale Online-Plattform. Aber bevor ich euch alles darüber erzähle, sage ich euch: Es gibt ein geniales Angebot! Und zwar 30 Tage kostenlos testen und dann sage und schreibe 60 Prozent Rabatt", leitet Lucas den Clip ein. "Jetzt möchte ich auch etwas sagen: Ich habe sogar eine Eins in Englisch geschrieben durch 'Sofatutor'", erzählt Sophia daraufhin stolz. Lucas fährt mit seiner Werbe-Masche fort: "'Sofatutor" ist eine Lern-Plattform mit den Lernstufen von eins bis Klasse dreizehn. Und diese ganzen Inhalte sind von Lehrern und Lehrkräften erstellt worden ganz genau passend zu den Lernplänen." Wie ein kleiner Werbeprofi ergänzt Sophia: "Von den besten Lehrern!" Als Lucas sie daraufhin fragt: "Magst du das gerne?", sagt die Schülerin brav weiter ihren wohl einstudiertem Text auf: "Ja, ich mag es am liebsten, wenn ich als erstes die Videos anschaue. Dann weiß ich, von welchem Thema sie handeln, und kann die Aufgaben dazu machen. Die Videos machen mir unglaublich viel Spaß!"

Sieht ganz so, als würden die Katze und Lucas mit Hochdruck an Sophias Influencer-Persönlichkeit feilen. Immerhin sind beide selbst big im Business, verdienen mit ihren Kooperationen tausende Euro! Und das Instagram-Familiengeschäft soll Sophia offenbar lieber heute als morgen weiterführen, deshalb wird fleißig geübt. Aber, mal ehrlich: Dafür ist doch eigentlich noch genug Zeit – und vielleicht sollten Dani und Lucas ihrer Tochter die Wahl selbst überlassen, welchen Beruf sie später mal ausüben möchte. Als Lucas die Mini-Katze jedenfalls vor Kurzem fragte, was sie werden will, wenn sie groß ist, war Sophias Antwort zum Glück noch so gar nicht von Zuschauer-Quoten oder Follower-Zahlen inspiriert: "Meerjungfrau!"

