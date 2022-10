Daniela Katzenberger: Aus und vorbei! Sie kann es nicht mehr ertragen

Daniela hat die Nase voll

Die Namen ihrer Kritiker darf Daniela nicht im Netz veröffentlichen, denn dann könnten diese sie anzeigen! Doch inzwischen will die 36-Jährige nicht mehr tatenlos zusehen. Deshalb muss nun ein neuer Plan her!

In ihrer Instagram-Story berichtet Danni, dass sie schon lange mit dem Gedanken spielt, ihre Hater einfach mal zu besuchen und zur Rede zu stellen. Natürlich mit ihrem Kamera-Team! Bei der nächsten Besprechung für ihre Sendung wolle sie ihr Vorhaben endlich ansprechen. "Ich muss es einfach machen. Ich sehe mich auch in der Pflicht, so etwas anzugehen und so etwas mal im Fernsehen zu zeigen, in meiner Sendung", erklärt sie. Auf die Beleidigungen und sexuellen Fantasien ihrer Follower hat sie einfach keine Lust mehr. "Da betteln die doch drum, dass ich mal vor der Tür stehe, mit einem Kamera-Team", so Daniela. "Ich wollte das schon immer mal machen, weil ich werde ja seit 14 Jahren durchgehend beleidigt."

Auweia! Da ist es kein Wunder, dass sie die Nase voll hat!

