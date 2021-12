Daniela Katzenberger: Aus und vorbei! Sie macht kurzen Prozess

Was Danielas Fans allerdings weniger entzückend finden, sind ihre Extensions. "Oh man, der Übergang von den Extensions zum Eigenhaar sind eine Katastrophe. Das muss nicht sein, sorry", schreibt eine Userin, die ausgerechnet als Friseurmeisterin arbeitet. Diese Kritik will Dani sich wohl nicht gefallen lassen und zieht einen radikalen Schlussstrich: Sie schränkt die Kommentarfunktion einfach ein! Es ist nicht das erste Mal, dass die 35-Jährige zu diesem Mittel greift, um sich vor negativen Kommentaren zu schützen.

Kein Wunder! Irgendwann kann man es auch einfach nicht mehr hören...

Traurige Trennung! Bitter, was Daniela Katzenberger jetzt ertragen muss: