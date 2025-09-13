Daniela Katzenberger: Ausflug mit Sophia wirft Fragen auf!
Zum Geburtstag erfüllte die Katzen-Mama ihrer Tochter einen echten Kindertraum. Doch etwas Wichtiges fehlte: Freunde zum Mitfeiern…
Daniela Katzenberger gibt ein Interview.
Eine Sause im ganz großen Stil! Daniela Katzenberger (38) hat ihre Tochter Sophia zum 10. Geburtstag mit einem echten Spaß-Highlight überrascht. Doch beim Kindergeburtstag fehlte dennoch etwas ganz Entscheidendes: die Kinder…
Kindergeburtstag ohne Kinder?
Es ist der perfekte Ort für einen richtig tollen Spaßtag: Achterbahnen, Wildwasserbahnen und fantasievolle Themenwelten – das Phantasialand ist ein Mekka für Adrenalin-Fans. Natürlich darf auch das obligatorische Erinnerungsfoto vor der bunten Kulisse nicht fehlen! Doch beim genaueren Hinsehen fällt etwas auf: Unter den Gästen ist nur eine einzige Freundin von Sophia. Ansonsten dominieren die Erwachsenen das Bild: Mama Daniela, Papa Lucas, Oma Iris mit ihrem Partner, Tante Jenny Frankhauser (32) samt Anhang – sogar Danielas Fitnesstrainer Tobias ist mit von der Partie.
Die Stimmung wirkt gelöst, es wird gefilmt – und später wurden die Erlebnisse auf Social Media geteilt. Aber bei manchen Fans drängte sich eine Frage auf: Wo waren bei der Party die Gleichaltrigen? Trifft Sophia ihre Schulfreunde lieber im privaten Rahmen? Oder war Mama Daniela ein überschaubares Setting wichtig? Die Antwort bleibt offen. Bekannt ist allerdings, dass es zumindest Daniela schwerfällt, echte Freundschaften zu knüpfen.
Daniela Katzenberger hat selbst nur wenig Freunde
Schon 2017 gestand sie, kaum richtige Freunde zu haben, weil sie im Rampenlicht nur schwer anderen Menschen vertraut. Umso wichtiger scheint es ihr zu sein, dass Sophia behütet aufwächst und keine enttäuschenden Erfahrungen machen muss. Einsam sei ihr Kind aber nicht, betonte Dani erst im vergangenen Jahr: Sophia sei gut integriert und habe viele Freunde, versicherte die Katzen-Mama damals. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch eine zweite, ganz private Feier auf Mallorca. Ganz ohne Kameras – und dafür mit ganz vielen Kindern…
