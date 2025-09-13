Daniela Katzenberger: Ausflug mit Sophia wirft Fragen auf!

Schon 2017 gestand sie, kaum richtige Freunde zu haben, weil sie im Rampenlicht nur schwer anderen Menschen vertraut. Umso wichtiger scheint es ihr zu sein, dass Sophia behütet aufwächst und keine enttäuschenden Erfahrungen machen muss. Einsam sei ihr Kind aber nicht, betonte Dani erst im vergangenen Jahr: Sophia sei gut integriert und habe viele Freunde, versicherte die Katzen-Mama damals. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch eine zweite, ganz private Feier auf Mallorca. Ganz ohne Kameras – und dafür mit ganz vielen Kindern…