Daniela Katzenberger: "Costa ist immer noch bei uns"

"Er war wie ein Vater für mich"

Im Interview mit InTouch Online erinnert Daniela sich an Costa zurück. Doch was ist ihre schönste Erinnerung an ihn? "Das ist wirklich schwer zu beantworten. Da gibt es einfach so viele, er war so ein wunderbarer Mensch und hatte ein so großes Herz", verrät sie. "Am meisten hat mich immer gerührt, wie er mit Sophia umgegangen ist, die Liebe, die er allen entgegengebracht hat und natürlich, wie herzlich er mich damals in die Familie aufgenommen hat."

Daniela und Costa hatten ein sehr enges Verhältnis zueinander. "Er war wie ein Vater für mich und ich bin so dankbar für all die schönen Erinnerungen, die ich mit ihm erleben durfte. Er hat mich immer aufgebaut und ermutigt: ‚Danchen, lass die Leute reden. Du bist stark.‘ Das hat mir oft so geholfen. Costa ist immer noch bei uns und beschützt uns, das spüre ich jeden Tag", so Dani.