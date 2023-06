Daniela Katzenberger: Dank Schwester Jenny zum Babyglück

Angeblich sei nämlich nun auch eine Adoption für das Paar vorstellbar, hätten Freunde ausgeplaudert. Warum das Thema hinter den Kulissen nach wie vor brandaktuell ist? Das scheint vor allem an Lucas zu liegen, denn der hätte wahnsinnig gerne noch einen Sohn: "Ich denke, so ein Stammhalter, der Konstantin heißt, wie mein Vater, das wäre schon Bombe", hat der Musiker tatsächlich schon häufiger betont. Auch der Name Cordalis solle weitergegeben werden, Lucas sei in dieser Hinsicht sehr traditionell, heißt es. Doch auch Daniela scheint sich dem Baby-Thema wieder anzunähern. Vielleicht auch, weil sie sieht, wie happy ihre Schwester Jenny Frankhauser mit ihrem kleinen Söhnchen Damian ist? Nach längerer Funkstille ist Jennys Familie nun wieder häufiger zu Gast bei Daniela und Co. auf Mallorca – und auf den Instagram-Kanälen von Jenny oder auch Oma Iris Klein taucht immer wieder Daniela auf, die mit ihrem Neffen Damian auf dem Arm durchs Bild spaziert. Gut möglich, dass der süße Wonneproppen bei Tante Dani die Babysehnsucht weckt! Eine Adoption könnte da vielleicht genau das Richtige für die Katze und ihren Liebsten sein. Denn den Traum von einem weiteren leiblichen Kind hat das Paar nach mehrjähriger Quälerei mit Sex nach Stundenplan und Eisprung-App wohl tatsächlich aufgegeben, schließlich war das "voll der Romantik-Killer", wie Daniela schon früher offen zugab. Ein Kind in die Familie aufzunehmen, kann sich die Katze hingegen sehr gut vorstellen: "Ich finde es schön, wenn Frauen adoptieren, so wie Angelina Jolie. Ich könnte mir auch vorstellen, ein Kind zu adoptieren", hat sie schon früher mal in einem Interview erklärt. Dann heißt es jetzt also abwarten und Daumen drücken! Vielleicht wird der Traum von einem kleinen Bruder für Tochter Sophia ja doch noch wahr …

Auch interessant:

Peter Klein plant angeblich ein Baby mit Yvonne Woelke! Alle Einzelheiten erfahrt ihr hier im Video: