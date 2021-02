Daniela Katzenberger: Das ist der wahre Grund für ihre Brust-OP

"Meine Brüste sind ein bisschen ins Erdgeschoss gerutscht. Das stört mich ein bisschen", hatte Dani Anfang des Jahres offenherzig erklärt. Und ihren Wunsch für 2021 ziemlich klar formuliert: "Neue Glocken!" Wie "Closer" berichtet, hat sie danach nicht mehr lange gefackelt: Für ihre neue Doku-Soap ("Familienglück auf Mallorca") hat sich Dani bereits unters Messer gelegt, sich die Brüste straffen lassen!

In einer Düsseldorfer Klinik soll der Eingriff bereits vorgenommen worden sein, es gab keine Komplikationen. Die OP und das Ergebnis dürfte Daniela dann stolz in der neuen, fünften Staffel ihrer Erfolgs-Sendung präsentieren. Die Dreharbeiten laufen gerade auf Hochtouren – unter anderem in Deutschland, wie man an den Reise-Aktivitäten von Dani und Ehemann Lucas Cordalis erkennen kann … Nur der Sendetermin steht noch nicht fest.

Dabei hatten sich viele Fans ganz andere News über die Kult-Blondine gewünscht, nachdem sich Lucas vor wenigen Wochen vor Glück verplapperte: "Daniela Katzenberger noch mal schwanger", das sei seine Wunsch-Schlagzeile fürs neue Jahr, verriet der Sänger da – und vieles deutete darauf hin, dass die süße Sophia wirklich noch ein heiß ersehntes kleines Geschwisterchen kriegen sollte …