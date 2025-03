Daniela Katzenberger: Die traurige Wahrheit! Kein Herz für Mama Iris

Derzeit ist die 57-jährige bei "Promis unter Palmen" (mo., 20.15 Uhr, Sat.1) zu sehen. Und bereits in Folge zwei der diesjährigen Staffel gibt es für Iris kein Halten mehr. Kaum taucht ihre Erzfeindin Yvonne Woelke (46) in der Villa auf, packt Danis Mutter die Gossen-Sprache aus. "Das ist die Drecksschl***e, die mir meinen Ehemann weggenommen hat nach 20 Jahren", stellt sie Yvonne den anderen Teilnehmern vor. "Meine unfreiwillige Plus eins ist so schwer loszubringen, wie ein Stück Schei*e am Schuh."

Nach weiteren Beschimpfungen wie "Furunkel" oder "Schl***e" zeigt Iris unverhohlen ihre Verachtung, indem sie, begleitet von den Worten "Dreck zu Dreck", eine brennende Zigarette in Richtung ihrer Kontrahentin wirft. Selbstbeherrschung oder Würde? Ein Fünkchen Stolz? Fehlanzeige! Iris lässt den verletzten Gefühlen lieber vor laufenden Kameras freien Lauf.