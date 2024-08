Daniela Katzenberger: Drama wegen Sophia! "Mein größter Albtraum ist wahr geworden"

Doch das ist nicht die einzige Veränderung im Hause Katzenberger-Cordalis. Daniela hat sich von einer Couch Patato zur Fitnessmaus entwickelt. Auf Instagram zeigt sie sich so schlank und trainiert wie nie zuvor. "Nachdem ich meinen inneren Schweinehund sehr lange versucht habe zu besiegen und diverse Magazin-Cover über mich ergehen lassen musste, die mich immer wieder als fett dargestellt haben, habe ich es endlich geschafft, in eine Routine reinzukommen", erzählt sie stolz. Was sonst noch in ihrem Leben los ist? Das erfahren wir ab dem 6. September bei VOX und eine Woche früher bereits bei RTL+...