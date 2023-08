Daniela Katzenberger: Dschungelcamp 2024! Jetzt ist es raus

Während im vergangenen Jahr noch durchschnittlich eine Million Menschen einschalteten, interessierten sich zuletzt nur noch rund 460.000 Fans für den Alltag der Kultblondine. Ein krasser Einbruch! Und auch im Netz wimmelt es von genervten Kommentaren: "Das TV-Format von Daniela Katzenberger ist mir echt schnurz", heißt es da, oder auch: "Hört auf, uns alle zu nerven, ihr Clowns!". Ein User regt sich über die "gestellte Albernheit und das ewige künstliche Lachen" auf – und scheint damit vielen aus der Seele zu sprechen. Autsch!

Sogar Danis Haus und Hof-Sender RTL Zwei musste per Pressemitteilung das Quotentief eingestehen. Wie bitter … Sieht ganz so aus, als müsste da jetzt schnell ein neuer Karriereplan her. Eine Option, die schon so manchem abgehalfterten Ex-Promi zu neuem Glanz verholfen hat: das Dschungel Camp! Mit ihrer Teilnahme bei "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" würde die Katze auch noch der Familientradition folgen: "Der Costa war ja auch drin, meine Schwester, meine Mutter… Ich überlege gerade, wer noch nicht drin war. Ich glaube, ich und mein Stiefvater, wir sind die zwei einzigen. Kann ja noch kommen!", stellte sie schon vor ein paar Jahren fest. Mittlerweile gehört auch ihr Ehemann Lucas Cordalis (59) zu den Dschungel-Veteranen. Da wird's also langsam mal Zeit, selbst die Koffer für den australischen Busch zu packen! Tatsächlich scheint Daniela mit dem Gedanken zu spielen, "Vielleicht sollte ich nächstes Jahr in den Dschungel ziehen", orakelte die Katze vor einigen Wochen auf Instagram. Ob das schon eine Art Initiativbewerbung war…?