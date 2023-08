Daniela Katzenberger: Jetzt fährt sie die Krallen aus

Kaum flimmert die neue Staffel der Katzenberger-Doku "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" über die Bildschirme, hagelt es schon wieder Kritik von den Zuschauern. Unverständlich für Daniela Katzenberger. Deshalb fährt sie jetzt die Krallen aus!

Welche Beleidigungen die gebürtige Pfälzerin einstecken muss, teilte Daniela nun auf Instagram. Dort veröffentlichte sie einige fiese Kommentare: "Braucht kein normaler Mensch. Dieser gestellte Blödsinn!", "Wie abgrundtief asozial muss man sein, wenn man so was schaut?!" Als Reaktion wackelt die Katze auf Instagram mit ihrem Hintern in die Kamera. Dazu läuft: "Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich."

Eine klare Botschaft an alle Hater: Eure Sprüche gehen mir am Allerwertesten vorbei.