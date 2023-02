Daniela Katzenberger: "Enttäuscht" - Jetzt spricht sie über das Affären-Drama

Eigentlich sollte es in der diesjährigen "Dschungelcamp"-Staffel nur um Lucas Cordalis gehen. Doch am Rande der Dreharbeiten spielte sich ein unglaubliches Affären-Drama ab! Iris Klein wirft ihrem Ehemann Peter Klein vor, sie mit Yvonne Woelke betrogen zu haben. Und während ihr so manch ein Fan am Anfang keinen Glauben geschenkt hat, sieht die Sache nach den neuesten Foto-Beweisen ganz anders aus...