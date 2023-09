Daniela Katzenberger: Erwischt! Was läuft mit diesem Hottie?

Gestatten: Tobias Wendeler. Der Fitness-Coach, dem die Frauen vertrauen. Der 33-jährige Wahl-Mallorquiner macht die Kult-Blondine nicht nur fit, sondern ist auch der Mann, der ihr nach all dem Katzenjammer endlich wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Das war ihr in den vergangenen Wochen nämlich ordentlich vergangen! Schließlich turtelte und schäkerte ihr Lucas in aller Öffentlichkeit mit der heißblütigen Joelina Drews – Tochter von Jürgen Drews – und kam ihr näher, als es für einen verheirateten Mann tolerierbar wäre. Bloß Werbung für ihr gemeinsames Lied "Wenn der Regen auf uns fällt"? Oder ein Flirt, der viel tiefer geht?

So oder so: Lucas extrem vertraut mit einer jüngeren Frau zu sehen, muss für die Katze ein Schlag ins Gesicht sein. Und wie reagiert Daniela? Die lässt anscheinend keine Gelegenheit aus, ihrem Liebsten eins auszuwischen. Sie zeigt sich via Instagram mit Tobi und lobt ihn in den höchsten Tönen: "Ich bin dankbar, dass er mich quält." Ob aus Qual und Leid längst Leidenschaft geworden ist? Warum sonst sollte die Katze nach einer schweißtreibenden Fitnesseinheit so zufrieden schnurren?