Daniela Katzenberger: Fieser Porno-Skandal

Gerade zu Beginn ihrer Karriere bekam die Katze so einige dubiose Angebote. In ihrem Podcast "Katze & Cordalis", den sie mit ihrem Mann Lucas Cordalis aufnimmt, packt sie jetzt aus. So haben sie damals viele Fotografen kontaktiert, weil sie freizügige Bilder machen wollten! "Ich mache mit dir die geilsten Fotos. Wir knipsen schöne erotische Bilder bei mir im Wohnzimmer. Ich schicke es dann an den Playboy", äfft sie die Fotografen lachend nach.

Und damit nicht genug. Denn dann plaudert die Blondine weiter: "Ja! Fotos schön und gut. Aber doch nicht mit Dildo im Ar*ch. Solche Vorschläge wurden mir da manchmal gemacht."

Zu viel des Guten. Und eine steile Karriere hat Daniela Katzenberger ja dann doch hingelegt. Ganz ohne Porno-Bilder...

Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Ihre heile Welt bekommt Risse! Im VIDEO bekommt ihr die ganze Geschichte: