Daniela Katzenberger: Folgenschwere Aussage! Jetzt hat sie ihre Karten verspielt

Daniela hat ihre Karten verspielt

Mit ihren TV-Auftritten und Instagram-Posts hat Daniela längst mehr Geld verdient, als die meisten Menschen im ganzen Leben zusammensparen können, ein Vermögen von gut vier Millionen Euro soll die Unternehmerin mittlerweile angehäuft haben! Und damit lässt es sich offenbar recht gut leben: Dani zeigt sich im Netz gern beim dekadenten Dinner im Restaurant oder beim Planschen im heimischen Pool, verprasst regelmäßig Kohle für Beauty-Behandlungen. Und jetzt plagen sie plötzlich finanzielle Sorgen?

"Das alles kommt in der aktuellen Lage mit steigenden Strom- und Lebensmittelpreisen wieder doppelt und dreifach in mir hoch", erklärt die Katze. Nachvollziehbar – und doch ist das Timing ihrer Aussagen denkbar unglücklich. Denn was sollen erst all jene sagen, die angesichts der steigenden Kosten tatsächlich nicht mehr wissen, wie sie über den Winter kommen sollen …?

