Daniela Katzenberger: Ihre dunkle Vergangenheit wird ihr zum Verhängnis

Die Vergangenheit hat Spuren hinterlassen

"Ich habe seit meiner Kindheit eine unglaubliche Panik, arm zu sein. Das alles kommt in der aktuellen Lage mit steigenden Strom- und Lebensmittelpreisen wieder doppelt und dreifach in mir hoch. Diese Angst sitzt ganz tief in mir drin, stammt noch aus meiner Kindheit. Ich müsste dagegen wirklich mal eine Therapie machen", erklärt Daniela im Gespräch mit "Bild am Sonntag". "Ich bin mit dem Gefühl des ständigen Mangels groß geworden. Meine Mutter war mit drei Kindern alleinerziehend, wir lebten in einer Sozialwohnung, hatten oft nicht mal genug Geld für die nächste Stromrechnung."

Wenn die Lichter ausgeblieben sind, musste Iris Klein improvisieren und Teelichter anzünden. "Ich habe meine Mama oft nachts heimlich in der Küche weinen hören, wenn das Geld wieder knapp war. Das war hart und hat bis heute Narben in mir hinterlassen", erinnert die 36-Jährige sich zurück. Deshalb achtet sie auch heute genau darauf, wie sie ihr Geld ausgibt. Denn arm möchte sie nie wieder sein müssen...

