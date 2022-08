Daniela Katzenberger: Große Sorge! Jetzt schrillen die Alarmglocken

Ob im Podcast, auf Instagram oder im Fernsehen – Dani teilt ihren Alltag großzügig mit der Öffentlichkeit. Dennoch ahnt kaum jemand, dass die offenherzige Katze immer mal wieder unter schlimmen seelischen Schmerzen leidet. Dass sie bereits zweimal ein Burnout hatte, deutete sie immerhin in ihrem Podcast an. Gegenüber "Closer" verrät sie: "Ich bin damals das erste Mal mit Anfeindungen und Bewertungen von so einer großen Masse an Menschen in Berührung gekommen, das war wirklich nicht einfach." Die Hass-Nachrichten machten ihr so sehr zu schaffen, dass sie sogar körperliche Beschwerden davon bekam. "Jeder Spruch hat mir einfach wehgetan, und ich habe das Ganze zu nah an mich herankommen lassen", gibt sie zu. "Man möchte es ja immer gern jedem recht machen, aber das geht einfach nicht. Diese Lektion muss glaube ich jeder in seinem Leben lernen. Der Druck der Öffentlichkeit ist nicht ohne, und man muss sich eine Menge Mist im Netz anhören, das ist manchmal hart und hinterlässt Spuren. Auch Neid ist so ein Thema, vor allem durch die sozialen Medien wird das gepusht."

