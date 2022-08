Daniela Katzenberger: Überraschende Sex-Beichte

Daniela Katzenberger nimmt kein Blatt vor den Mund. Und genau das lieben ihre Fans so sehr an ihr! Die TV-Blondine plaudert offen über die schwere Zeit während der Pandemie, Probleme im Ehebett und ihren Wunsch, nach Deutschland zurückzukehren. Mit ihrer neuesten Beichte hat sie ihre Anhänger allerdings so richtig überrascht...