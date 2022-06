Daniela Katzenberger: Jetzt bricht ihr Lügengerüst zusammen

Für den Anfang wollte sie es aber nicht übertreiben mit dem Detoxen. "Ich dachte mir, eine Woche ist zu krass, fünf Tage finde ich auch noch zu krass für den Anfang. Ein, zwei Tage finde ich zu kurz, also mache ich das Ganze drei Tage." Klingt eigentlich machbar, fiel der Katze aber ungeahnt schwer, zumal nicht nur feste Nahrung tabu war, sondern auch ihr geliebter Kaffee. Und auch in Sachen Durchhaltevermögen ist bei Daniela noch reichlich Luft nach oben, wie sich bereits am zweiten Tag zeigte: Noch während sie ihren Followern die Ohren volljammerte, wie schrecklich sie sich quälen musste, wurde sie schwach, spachtelte sich klammheimlich fettige Kalorienbomben rein. Es gibt Beweisfotos für den Fast-Food-Ausrutscher, Leugnen ist also eigentlich zwecklos. Dennoch mochte Dani ihre Niederlage nicht eingestehen, hielt weiter stolz ihren Saft in die Kamera. Dumm gelaufen – scheitern macht schließlich sympathischer als schwindeln …