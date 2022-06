Daniela Katzenberger: Sie ist von Lucas nur noch genervt

Macht Lucas seiner Daniela Druck?

Jedenfalls klang es ziemlich bissig, als sie jetzt in ihrem Podcast klarstellte: "Mein Mann, man glaubt es gar nicht, ist ja schon 54!" Trotzdem werde er von Fremden immer jünger geschätzt. So was kratzt natürlich am Ego, vor allem wenn man, wie Dani, fast 20 Jahre weniger auf dem Buckel hat als der jugendliche Mittfünfziger an ihrer Seite. Zumal Lucas ganz offensichtlich stolz auf sein frisches Aussehen ist und einiges dafür tut, dass das so bleibt. Daniela genervt: "Lucas ist so ein eitler Fatzke." Und setzt damit seine Katze, die eigentlich lieber faul auf dem Sofa liegt, als im Sportstudio zu schwitzen, mächtig unter Beauty-Druck.

"Es gibt sehr viele hübsche Frauen, und da versucht man irgendwo mitzuhalten", gibt sie offen zu. Um sich von ihrem Mann und dessen Verehrerinnen nicht ausstechen zu lassen, quält Dani sich neuerdings mit intensivem Krafttraining, achtet penibel auf ihre Ernährung, geht noch öfter zur Gesichtspflege. Scheint ganz schön stressig zu sein, einen schönen Mann zu haben …

