Daniela Katzenberger: Ihr reicht's! Jetzt fährt sie die Krallen aus

Welche Beleidigungen die gebürtige Pfälzerin einstecken muss, teilte Daniela nun auf Instagram. Dort veröffentlichte sie einige fiese Kommentare: "Braucht kein normaler Mensch. Dieser gestellte Blödsinn!", "Wie abgrundtief asozial muss man sein, wenn man so was schaut?!" Als Reaktion wackelt die Katze auf Instagram mit ihrem Hintern in die Kamera. Dazu läuft: "Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich." Eine klare Botschaft an alle Hater: Eure Sprüche gehen mir am Allerwertesten vorbei.

Bei bissigen Kommentaren zu ihrer Erziehung von Tochter Sophia rastet sie allerdings doch noch aus. Sie erziehe ihr Kind mit ganz viel Toleranz und erkläre ihr auch die Bedeutung von "transgender bis schwul und lesbisch. Sie wird damit groß, sie weiß, dass das ganz normal ist. Und es ist mir scheißegal, was irgendwelche Leute mir schreiben. Denn das ist meine Wertvorstellung". Ups, so wütend haben wir Dani selten erlebt. Ob an den Vorwürfen nicht doch etwas Wahres dran ist?