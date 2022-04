Daniela Katzenberger: Große Sorge! Ihr Beauty-Wahn erreicht eine neue Stufe

Daniela Katzenberger nimmt ihre Problemzonen mit viel Humor. Immer wieder bringt sie ihre Follower mit lustigen Bildern, wie die Katze verwuschelte Haare oder ein von Schlaf zerknittertes Gesicht hat, zum Lachen. Doch nun hat Daniela etwas in ihrem Gesicht entdeckt, mit dem sie total unzufrieden ist. "Hab das Gefühl, meine Augen werden von Jahr zu Jahr kleiner. Diese Schlapphaut, die da schon so drüberlappt...", spricht die 35-Jährige in die Kamera, deutet auf ihre Augenlider und bezeichnet diese als "faltige Hodensackhaut". Ganz schön krasse Worte!

Doch der TV-Star geht noch weiter! Denn sie plant bereits, diesen kleinen Schönheitsmakel operativ korrigieren zu lassen! "So 2-3 Jahre gebe ich dem Ganzen noch und dann kann ich da 5 Pfund Haut wegschneiden lassen", erzählt sie auf Instagram.

Es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass sich Danni für ihre Schönheit unter Messe legen würde. Bereits im letzten Jahr ließ sich die Katze die Brüste operieren. Hoffentlich ufert der Schönheitswahn nicht weiter aus, denn Daniela ist doch eigentlich eine echte Naturschönheit...