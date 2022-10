Daniela Katzenberger: Jetzt rechnet sie mit Markus Lanz ab

Daniela Katzenberger hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Sie nimmt sich - und auch andere - nicht zu ernst. Genau das liebt Fernseh-Deutschland wohl auch so an der Katze. Jetzt haut sie aber in der "ZDF"-Show "Leute heute" einen Knaller raus: Sie stichelt gegen Moderator Markus Lanz und behauptet, er sei eine Schlaftablette!

Auch interessant