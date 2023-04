Daniela Katzenberger: Jetzt zieht sie ganz offiziell einen Schlussstrich

"Tagesdurchschnitt eine Minute", verkündet Daniela Katzenberger in einer Instagram-Story. So viel Zeit verbringt sie aktuell am Tag auf Instagram. "Wenn man bedenkt, dass da früher mal vier Stunden stand, wenn ich 'wenig' gemacht habe..."

Die Katze hat nicht mehr viel Lust auf den Social Media Kanal. Doch was steckt dahinter? "Irgendwann habe ich beschlossen, mehr Momente für mich zu genießen – ohne mir jedes Mal den scheiß Druck zu machen, das Handy auszupacken und Stories zu drehen." Der Druck wurde ihr einfach zu viel: "Druck, dieses Foto jetzt machen zu müssen! Druck, mindestens 20 Sequenzen drehen zu müssen! Ich war so oft richtig abgefuckt deswegen." Und weiter: "Ich möchte posten, wenn ich Bock habe was zu posten und nicht, weil meine Reichweite mir sonst in den Arsch tritt."

Ob das Drama um Iris Klein und ihren Mann Peter auch eine Rolle spielt? Seit der Trennung der beiden überschlagen sich die Schlagzeilen und auch Kommentare in den Sozialen Medien. Davon blieb auch die 36-Jährige nicht verschont. Daher hat die Blondine schon vor einige Wochen ihr Profil auf Privat gestellt.

Ganz auf Daniela Katzenberger verzichten müssen die Fans aber nicht. Denn im TV wird sie weiterhin auftreten. "Ich mache mittlerweile einen Ticken lieber TV. Bin ich ehrlich", verrät sie. Wie passend, dass schon bald eine neue Doku mit ihr startet...

