Daniela Katzenberger: Kurz vor Dschungel-Antritt - DAS gibt sie ihrem Lucas mit

Daniela beginnt den Liebesbrief an ihren Lucas mit den Worten: "Lieber Lucas, jetzt bist du auf dem Weg nach Australien und ich und Sophia müssen so viele, viele Wochen ohne dich sein. Aber weißt du, was? Du bist perfekt geeignet für den Dschungel! Dich wird am anderen Ende der Welt, zwischen Spinnen und glitschigen Schweinehoden, absolut nichts mehr schocken. Schließlich hast du doch deine größte Dschungelprüfung – sechs Jahre Ehe mit MIR – schon längst bestanden."

Weiter bittet sie ihren Ehemann noch um zwei Dinge: "Nur zwei Sachen, lieber Lucas, bleiben bitte schön geheim: mein wahres Gewicht und deine griechische Cannelloni! Die lässt du beim Duschen und Baden im Dschungel bitte schön verpackt, egal wie sehr es nach den Prüfungen unter der Badehose juckt und krabbelt. Denn es schaut ja nicht nur deine Tochter, sondern auch deine Schwiegermutter zu!", schreibt die Katze.

Abschließend verspricht sie Lucas noch, richtig kochen zu lernen, um ihn nach seiner Rückkehr richtig verwöhnen zu können. Denn "ohne dein Glas Nutella und dein Apfelmus wirst du sicher ein paar Kilos verlieren. Aber die kriegen wir schon wieder drauf. Zur Not mach ich halt wieder 'ne Schokotorte!", ist sich Dani sicher.

Seht im Video, was in der Vergangenheit in der Ehe von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis los war.