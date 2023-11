Daniela Katzenberger: Machtwort von Lucas! Er setzt ihr ein Stoppschild

Er liebt jedes Gramm an seiner "Katze": Im Januar feiern Daniela Katzenberger (37) und Lucas Cordalis (56) 10-jähriges Liebesjubiläum. Und noch immer ist Lucas ganz vernarrt in seine Traumfrau – besonders in ihre Kurven. Doch die drohen jetzt zu schwinden: Gerade purzeln bei Dani kräftig die Pfunde! Da hilft wohl nur ein Diät-Verbot von Lucas, um den begehrten, kurvigen Body zu bewahren.