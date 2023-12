Daniela Katzenberger: Spiel mit dem Feuer! Zerstört sie damit alles?

Fest steht: In der Vergangenheit verriet er immer wieder, dass er seine Daniela lieber kurvig statt kantig mag. "Lucas ist Grieche und sagt: Eine Frau muss einen Arsch haben wie ein saftiger Gyrosspieß", so Daniela. Die Vorlieben ihres Mannes hielten sie allerdings nicht von ihrem Figur-Ziel ab. Ob das wohl auch am heißen Trainer lag? Daniela und Tobias haben jedenfalls ziemlich viele Gemeinsamkeiten: Denn beide haderten lange mit ihrem Körper, bis sie endlich den steinigen Weg in Richtung Traumbody in Angriff nahmen. Innerhalb weniger Monate nahm er fast 30 Kilo ab, teilte seine Erfahrungen auf Insta und machte so auch Dani und Mama Iris auf sich aufmerksam. "Ich trainiere wirklich gerne mit den beiden. Dabei bewundere ich wirklich die Motivation und den Fortschritt von Daniela. Und Iris selbst hat mir gesagt, dass ihr der Sport nach der Trennung von ihrem Mann sehr gutgetan hat", so der Mucki-Mann. Soso …

Da scheinen ja ziemlich starke emotionale Bande zu wachsen! Lucas sollte seinen muskulösen Konkurrenten wohl besser nicht auf die leichte Schulter nehmen …

