Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Das verflixte siebte Jahr! Bitterer Kampf um ihre Ehe

Daniela Katzenberger will zurück nach Deutschland! Das verriet sie im Gespräch mit "Das Neue Blatt": "Die Idee haben wir schon lange, aber wir haben bisher einfach nichts Passendes gefunden, was uns zu 100 Prozent überzeugt hat. Wir wollen ins Rheinland. Ich mag auch Köln sehr und bin oft da. Für mich ist Deutschland meine Heimat, so schön Mallorca auch ist. Wir halten die Augen beim deutschen Immobilienmarkt offen." Ein Wunsch, der aus einer großen Sehnsucht heraus entstanden ist. Es gibt Momente im Leben der Katze, da ist ihr Heimweh besonders groß: "Wenn ich eine längere Zeit in Deutschland war und wieder zurück nach Mallorca fliege. Als Pfälzer Mädel vermisse ich das deftige Essen: Saumagen, Leberknödel, Leberwurst. Und ich vermisse die Jahreszeiten, vor allem den Schnee."

Die große Sehnsucht nach der Heimat macht das Eheleben mit Mann Lucas Cordalis manchmal gar nicht so einfach. Besonders, da das Paar gerade im verflixten siebten Jahr steckt. Auf die Frage, ob sie Angst hat, antwortet die Kult-Blondine: "Die hat doch jeder, oder? Ich bin dankbar für jeden Tag, den ich mit Lucas verbringe, und er hoffentlich auch." Denn Lucas Cordalist der Traummann, den sich Daniela Katzenberger schon immer gewünscht hat, wie sie gegenüber "Das Neue Blatt" verrät: "Lucas ist das Gesamtpaket schlechthin – ich habe ihn mir damals beim Universum bestellt! Er bringt alles mit, was einen Mann für mich ausmacht. Er unterstützt mich in allen Bereichen meines Lebens und gibt mir Kraft und Ruhe."