Daniela Katzenberger: Nach Fremdgeh-Drama um Peter und Iris - Jetzt spricht sie Klartext!

Auf ihrem Instagram-Account stellt die Katze jetzt klar: "Mein persönliches Statement, bevor wieder irgendwo was behauptet wird, wovon ICH selbst noch nix weiß (...): Wenn 2 sich streiten … hält man sich raus und am besten die Schnauze." Trotzdem ist Daniela in der schweren Zeit für ihre Mutter da. Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, kam es bei Familie Katzenberger-Klein bereits zur Familien.-Krisensitzung auf Mallorca.