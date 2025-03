Daniela Katzenberger ohne Ehering: Das steckt wirklich dahinter

Seit Jahren sind Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57) DAS deutsche Promipaar schlechthin. 2016 krönten sie diese Liebe mit einer romantischen Hochzeit, die natürlich auch im TV ausgestrahlt wurde.

Aber wer nach dem großen Tag einen Ehering am Finger der Katze suchte, der wurde nicht fündig. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Vor einigen Jahren erklärte die Blondine einmal: "Sophia hat ja noch in die Windeln gemacht und ich hatte meinen Ehering an. Und dann habe ich sie gewickelt und auf dem Ehering, der ja wirklich sehr groß war, war diese ganze Kinderkacke verteilt." Seit dem hat sie ihn nicht mehr getragen. Mittlerweile ist Töchterchen Sophia neun Jahre alt und längst aus dem Windelalter raus. Den Ring trägt Daniela trotzdem nicht. Jetzt verrät Mama Iris, warum ...