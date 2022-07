Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Sie hat den Ehering schon abgelegt

Mit Lucas Cordalis hat Daniela Katzenberger nach langer Suche 2013 endlich den Mann fürs Leben gefunden. 2016 heirateten die Kult-Blondine und der Sohn von Costa Cordalis in einer prunkvollen Zeremonie. Seither genießen die beiden ihr Glück gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Sophia (6). Wenn alles so rund läuft, wieso hat Daniela Katzenberger dann keinen Ehering mehr am Finger? Die 35-Jährige verrät jetzt wieso sie ihn bereits vor Jahren abgelegt hat...