Daniela Katzenberger: Peinliche Szenen! Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht

Nun also auch noch ein Podcast… Nachdem Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) schon in diversen TV-Formaten zu sehen waren, sind die beiden jetzt auch noch zu hören! Unter dem Titel „Katze & Cordalis“ spricht das Paar über „Herzensangelegenheiten wie das Elterndasein, ihre Beziehung, Heimatgefühle oder Schönheitsideale“. Das nächste ganz große Ding also – oder doch nicht…? Denn nach der ersten Ausgabe ist klar: Viele Fans sind gar nicht begeistert! Und das liegt nicht nur daran, dass zuvor ein Abo bei Podimo (4,99 Euro/Monat) abgeschlossen werden muss…