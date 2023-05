Daniela Katzenberger: Peter Klein erteilt Mama Iris Hausverbot!

Wie "Bild" erfahren haben will, soll Peter davon überzeugt sein, dass Yvonne bald zu ihm nach Mallorca ziehen wird, weswegen er seiner Ex Iris verboten hat, die Finca, in der sie einst gemeinsam glücklich waren, zu betreten. Der Grund dafür sollen ihre Hunde sein: Peter möchte, dass diese sich an Yvonne gewöhnen und Iris nicht dazwischenfunkt. Ob sich Iris das gefallen lässt?

