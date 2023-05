Peter Klein & Yvonne Woelke: Jetzt können sie es nicht mehr verstecken!

Obwohl Peter Klein und Yvonne Woelke vehement behaupten, dass sie nicht zusammen sind, wurden sie in letzter Zeit verdächtig oft zusammen erwischt. Was geht wirklich zwischen dem Ex von Iris Klein und der Blondine? Schon vor ein paar Wochen wurden die beiden gemeinsam an einer Wurstbude gesichtet, nun spitzen sich die Indizien weiter zu - Peter und Yvonne waren wieder am gleichen Ort!