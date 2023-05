Daniela Katzenberger: Riesenaufreger um Peter Klein!

Peter Klein sorgte in den vergangenen Monaten für so einige Aufreger: Nach dem Fremdgeh-Drama und seiner anschließenden (angeblichen) Beziehung zu seiner Affäre Yvonne Woelke, ist es jetzt wohl Gewissheit: Yvonne und Peter planen bereits ihre gemeinsame Zukunft. So soll die 41-Jährige schon bald zu ihm nach Mallorca ziehen. Seine Ex Iris Klein hat das Ganze wohl noch nicht verarbeitet und schießt nach wie vor gegen ihren Ex.

Wie "Bild" erfuhr, soll sie bei einem Aufeinandertreffen auf Mallorca zu ihm gesagt haben: "Was will die eigentlich von dir, du kannst ihr ja nicht mal ein Kind machen!" Doch Peter feuerte prompt zurück...