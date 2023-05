Iris Klein: Neuer Partner! "Hat mein Herz im Sturm erobert"

Auf Instagram erzählte die 55-Jährige nämlich erst kürzlich, dass einer ihrer Dates wohl etwas Besonderes gewesen sein soll: "Ich habe mein Leben verändert und wundervolle Menschen hineingelassen. Einer davon hat mein Herz im Sturm erobert." Ist damit "Mister T" gemeint?

Wahrscheinlich ist allerdings eher, dass sie ihren Ex eifersüchtig machen will. Iris soll nämlich noch sehr an Peter hängen und um die Beziehung trauern. Deshalb versuche sie wohl alles, um ihm zu zeigen, wie aufregend ihr Leben ohne ihn ist...

#Auch interessant:

Erfahrt im Video, was Daniela Katzenberger und Co. alles an sich machen lassen haben: