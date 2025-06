Daniela Katzenberger: Schlimme Panikattacken! "Als würde ich ersticken"

Daniela Katzenberger: Das kommt ganz plötzlich. Mein Herz beginnt zu rasen, ich fange an zu schwitzen, mir wird heiß – und irgendwann habe ich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Als würde ich ersticken. Obwohl ich weiß, dass es nur eine Panikattacke ist, fühlt sich mein Körper an, als wäre er in Lebensgefahr. Das macht es so schlimm: Du rutschst in eine Spirale, aus der du kaum allein wieder rauskommst.