Shania Geiss: "Mir wird innerlich eiskalt" – Wie Panikattacken ihr Leben bestimmen

Davina Geiss spricht über ihre Angst vor Krankheiten

Doch Shania ist nicht die Einzige in der Familie, die mit psychischen Belastungen zu kämpfen hat. Auch ihre Schwester Davina leidet unter Ängsten. Seit einer Lungenentzündung, die sie schwer mitgenommen hat, hat sie panische Angst vor Krankheiten. Besonders schlimm für Davina: Zu der Zeit war niemand aus ihrer Familie in Monaco, um sie zu unterstützen. "Wenn einer von uns in Monaco gewesen wäre, dann wäre das alles nie so weit gekommen", gibt Shania zu.

Carmen Geiss hat mit Schlafproblemen zu kämpfen

Auch Mama Carmen bleibt von gesundheitlichen Problemen nicht verschont. Ihre Schlafstörungen sind so belastend, dass sie sich nach nichts mehr sehnt, als endlich wieder durchschlafen zu können. "Ich wünsche mir, dass ich mal wieder erholsam und gut durchschlafen kann", erzählt sie.

Geiss-Frauen: Spirituelle Hilfe durch eine Heilerin

In Bali setzen die drei Frauen auf die Hilfe einer Heilerin, die sich auf spirituelle Techniken spezialisiert hat. Ziel ist es, mit mentalen Blockaden aufzuräumen und das Unterbewusstsein neu zu programmieren. Während Robert Geiss die Methoden als "Hokuspokus" abtut, sieht Carmen erste Fortschritte. "Ich habe das erste Mal seit so langer Zeit wieder geschlafen wie ein Baby", sagt sie nach einer Sitzung erleichtert.

Ob die spirituellen Ansätze tatsächlich den erhofften Erfolg bringen, bleibt abzuwarten. Fans können sich selbst ein Bild machen: Die neuen Folgen von "Die Geissens" laufen am Montag, den 20. Januar 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI oder auf RTL+.