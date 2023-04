Daniela Katzenberger: Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Nach den letzten Wochen ist es gar kein Wunder, dass Danielas Immunsystem versagt. Schließlich stand die Blondine dauerhaft unter Strom. Über Wochen zog sich der Streit und die Trennung ihrer Mutter Iris von Stiefpapa Peter hin. Das nahm natürlich auch die Tochter kräftig mit. Und mit dem Ende der Ehe ihrer Mutter begann für Daniela erst recht die Arbeit: "Ich muss sie aufpäppeln. Das ist auch nicht so easy für sie, jetzt ganz allein." Vor allem, weil Iris nun ihr Leben umkrempeln will. Angefangen bei einer Diät, Anmeldung im Fitness-Studio, bis hin zu neuen Möbeln für ihre Wohnung. Daniela ist immer als Stütze dabei.

Die Folgen ihres bewundernswerten Einsatzes: Plötzlich ging es der Katze so schlecht, dass sie sogar ins Krankenhaus musste. Am Tropf hängend, schrieb sie auf Insta: "Ich kann nicht mehr!" Nun dreht sich die Situation, Iris ist ihre Stütze. So wird es Daniela bestimmt schnell besser gehen.

