Daniela Katzenberger: Sie spricht über ihre Schwangerschaft

Bei einer Fragrunde auf Instagram plauderte Daniela aus dem Nähkästchen. "War die in der Schwangerschaft schlecht?", wollte ein neugieriger Fan wissen. Danielas offene Antwort: "Ja, geht so... Bei mir waren das eher so bestimmte Sachen, die mich fast zum Kotzen gebracht hätten. Parfum, egal welche Sorte, der Geruch von Kühlschrank, gebratenes Fleisch, ganz besonders Steak und sowas. Und ich konnte in keine Gaststätte. Der Geruch von gebratenem oder frittiertem Essen hat mich wahnsinnig angewidert."