Daniela Katzenberger: Sie stalkt ihren Ex-Freund im Internet

Daniela stalkt ihre Ex-Freunde auf Insta

Während einer Fragerunde will ein Fan wissen, wie Daniela sich wieder aufmuntert, wenn sie schlechte Laune hat. Und die Antwort ist eine richtige Überraschung! "Ich gucke mir ein paar Ex-Freunde an bei Instagram. Dann geht's mir besser", erklärt sie lachend. "Und ich würde euch so gerne sagen, dass es ein Scherz ist, aber das ist echt wahr. Aber wer weiß, vielleicht machen sie das auch bei mir!"

So manch ein Fan dürfte Verständnis für Danielas Beichte haben, denn seine Ex-Partner auf Instagram "auszuspionieren", ist heutzutage einfacher als jemals zuvor. Und der ein oder andere Follower der Kult-Blondine dürfte sich selbst auch schon dabei ertappt haben...